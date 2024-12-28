Хуситы атаковали базу Израиля в пустыне Негев

Шиитское вооруженное движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало военно-воздушную базу «Неватим» в пустыне Негев на юге Израиля. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель движения Яхья Сариа.

«Мы атаковали базу ВВС «Неватим» израильского врага в районе Негев на юге оккупированных палестинских территорий. В нашей операции мы применили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2», — говорится в заявлении.

Накануне хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. В результате атаки пострадали не менее 18 человек, а аэропорт был временно закрыт.

Хуситы пообещали продолжать свои атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит наземные и воздушные наступления в секторе Газа.

На фоне войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября прошлого года также продолжают атаковать коммерческие и военные суда в Красном море.

Ранее Канада объявила движение йеменских хуситов террористической организацией.