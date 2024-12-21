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Хуситы подтвердили удар гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве

Сариа: хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Тель-Авиве
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Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По его словам, удар пришелся на район Яффо. Ракета «Палестина-2» «точно поразила цель», системы противовоздушной обороны не смогли ее перехватить, добавил Сариа.

Представитель хуситов заявил, что атаки по Израилю продолжатся, пока не будет снята блокада с сектора Газа.

Утром 21 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Йемен нанес ракетный удар по центру израильского государства. В районе Тель-Авива-Яффо был обнаружен упавший снаряд.

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, 18 человек получили легкие осколочные ранения в результате ракетного удара Йемена по Тель-Авиву.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.

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