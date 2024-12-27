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Хуситы атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
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Chen Junqing/Global Look Press

Хуситы из йеменского движения «Ансар Алла» атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя группировки.

«Мы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Яффо с помощью гиперзвуковой ракеты «Палестина-2», — говорится в сообщении.

Телеканал утверждает, что распространенные в интернете видеоролики продемонстрировали неспособность израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» перехватить снаряд.

По его данным, в результате атаки пострадали не менее 18 человек, а аэропорт был временно закрыт.

Хуситы пообещали продолжать свои атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит наземные и воздушные наступления в секторе Газа.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила об атаке на международный аэропорт в Сане и ряд военных объектов движения «Ансар Алла» в Йемене.

Ранее сообщалось, что хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Тель-Авиве.

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