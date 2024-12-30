Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск посоветовал установить на Марсе демократию

Маск предложил установить на планете Марс прямую демократию
close
Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

На планете Марс после ее колонизации следует установить прямую демократию. Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Марсиане решат, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую демократию, а не представительную», — отметил он.

Макс подчеркнул, что пилотируемые полеты на Марс «вполне возможны» примерно через четыре года.

27 декабря Маск заявил, что Солнце взорвется через 5 млрд лет, и Марс будет лучшим шансом человечества на выживание, однако само расширение звезды может сделать Землю непригодной гораздо раньше — через 500 млн лет.

В сентябре Маск сообщал, что люди могут высадиться на Марсе в течение четырех лет, а через 20 лет будут жить там в самодостаточном городе. В то же время американское космическое агентство NASA, которое сотрудничает со SpaceX Маска в области технологий для доставки астронавтов на Красную планету, считает, что первая пилотируемая посадка к 2040 году была бы «дерзкой».

Ранее на Украине предложили Маску отправить Зеленского на Марс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами