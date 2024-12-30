Маск посоветовал установить на Марсе демократию

На планете Марс после ее колонизации следует установить прямую демократию. Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Марсиане решат, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую демократию, а не представительную», — отметил он.

Макс подчеркнул, что пилотируемые полеты на Марс «вполне возможны» примерно через четыре года.

27 декабря Маск заявил, что Солнце взорвется через 5 млрд лет, и Марс будет лучшим шансом человечества на выживание, однако само расширение звезды может сделать Землю непригодной гораздо раньше — через 500 млн лет.

В сентябре Маск сообщал, что люди могут высадиться на Марсе в течение четырех лет, а через 20 лет будут жить там в самодостаточном городе. В то же время американское космическое агентство NASA, которое сотрудничает со SpaceX Маска в области технологий для доставки астронавтов на Красную планету, считает, что первая пилотируемая посадка к 2040 году была бы «дерзкой».

Ранее на Украине предложили Маску отправить Зеленского на Марс.