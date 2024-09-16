Маск заявил, что люди могут оказаться на Марсе через четыре года

Бизнесмен Илон Маск сделал «ошеломляющее» заявление, что люди могут высадиться на Марсе в течение четырех лет и жить там в самодостаточном городе через 20 лет. Об этом он написал в социальной сети X.

В то же время NASA, которое сотрудничает со SpaceX в области технологий для доставки астронавтов на красную планету, считает, что первая пилотируемая посадка к 2040 году была бы «дерзкой».

Как пишет The Guardian, это был не первый раз, когда эксцентричный миллиардер делает подобные заявления. Так, в 2016 году он сказал, что, по его мнению, первые пилотируемые запуски на Марс могут состояться в течение шести лет, хотя тяжелая ракета для их запуска все еще находилась на стадии концепции.

Маск ранее также делал странные заявления, например, что он хочет помочь заселить внеземную цивилизацию своей собственной спермой и заставить ее ездить по поверхности Марса в Cybertrucks компании Tesla.

Аналитики утверждают, если создание на Марсе поселения численностью в миллион человек за два десятилетия — недостижимая цель, то перспектива регулярных полетов шаттлов с Земли на борту ракет нового поколения Starship компании SpaceX, перевозящих грузы и первых людей-исследователей, вполне достижима.

И хотя предполагаемое личное состояние Маска в размере 250 млрд долларов не может даже близко сравниться с финансированием того, что стало бы самым дорогим и масштабным начинанием в истории космических полетов, затмевая 280 млрд долларов (в сегодняшних деньгах), потраченных NASA на программу «Аполлон», которая отправила человека на Луну в 1969 году, потенциальные инвесторы как из государственного, так и из частного секторов готовы вложиться.

По словам экспертов, твит Маска спровоцировал оживление дискуссии о ближайших амбициях SpaceX и долгосрочных перспективах человечества.

Ранее корабль Crew Dragon с туристами приводнился в Мексиканском заливе.