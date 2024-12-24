Депутат Рады Дубинский: Зеленского с помощью Маска следует отправить на Марс

Президента Украины Владимира Зеленского при помощи владельца компании SpaceX Илона Маска следует отправить на Марс. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий прокомментировал требования Зеленского в адрес словацких спецслужб провести расследование после визита в Москву главы правительства Словакии Роберта Фицо. По словам депутата, Зеленский явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. Поэтому, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения украинского президента «наместником на Марсе».

Дубинский отметил, что такой перелет может организовать Илон Маск. Депутат также предложил Зеленскому захватить с собой на Марс пять-шесть менеджеров.

23 декабря президент Украины заявил, что спецслужбы Словакии должны обратить внимание на взаимоотношения премьер-министра Фицо с российскими властями.

В тот же день министерство иностранных дел Украины заявило, что визит Фицо в Москву создает угрозу Европе.

Ранее в Словакии назвали визит Фицо в Россию пощечиной Зеленскому.