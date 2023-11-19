Жена экс-президента США Джимми Картера умерла в 96 лет

Жена бывшего президента США Джимми Картера Розалин Картер умерла в возрасте 96 лет в собственном доме. Об этом сообщил Центр Картеров в США на своем сайте.

В некрологе на сайте центра отмечается, что Розалин активно боролась за права женщин и занималась пропагандой мер по повышению уровня ментального здоровья граждан. Розалин и Джимми Картер прожили в браке 77 лет. У них было четверо детей, 11 внуков, один из которых умер в 2015 году, и 14 правнуков.

«Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достигал», — заявил Джимми Картер после ее смерти.

Муж Розалин Джимми Картер стал самым долгоживущим президентом США — сейчас ему 99 лет. В 2020 году он захотел привиться от коронавируса.

Джимми Картер стал 39-м президентом США в 1977 году и занимал этот пост четыре года. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира за «неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития».

Он стал единственным президентом США, который получил эту награду по завершении работы на своем посту.

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