Новость о смерти Джимми Картера оказалась фейком

Новость о смерти 39-го президента США 99-летнего Джимми Картера оказалась фейком. Об этом пишет Fox5.

Отмечается, что правая политическая активистка из Республиканской партии Лора Лумер распространила в соцсетях информацию о смерти Картера. Пост быстро стал популярным в социальных сетях, и многие люди ретвитнули его. Отмечается, что после того как пользователи соцсетей поняли, что информация фейковая, они начали спрашивать у Лумер, почему она провела факт-чекинг. Также сообщается, что социальная сеть X стала помечать посты с ложной информацией о смерти Картера.

Джимми Картер стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер — лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Картер является рекордсменом по пребыванию в статусе экс-президента США — 43 года. Также он самый долгоживущий президент в истории США. 1 октября 2024 года ему должно исполниться 100 лет. В 2015 году злокачественные опухоли появились в мозгу и печени экс-президента — политик прошел курс лечения. В прошлом году сообщалось, что Картер отказался продолжать лечение и решил провести остаток жизни дома.

Ранее Байден заявил, что уКартер попросил прочитать речь на его похоронах.