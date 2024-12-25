Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о рецидиве лейкемии у жены Башара Асада

Telegraph: Асма Асад находится в изоляции из-за лейкемии
close
Hamad I Mohammed/Reuters

Жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма переживает рецидив лейкемии и находится на изоляции. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Когда лейкемия возвращается, это ужасно. За последние несколько недель ее состояние было 50/50», — поделился собеседник издания, посетивший семью Асад в Москве.

Авторы публикации пишут, что Асму изолировали, чтобы она не подхватила инфекцию. Сейчас жена бывшего сирийского президента не находится в одной комнате с другими людьми. Какое-то время за ней ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас.

До этого газета The Jerusalem Post писала, что супруга бывшего президента Сирии Башара Асада якобы оказалась недовольна жизнью в Москве, куда пришлось приехать после захвата повстанцами Дамаска в начале декабря, и подала на развод. Израильские журналисты утверждают, что Асма Асад планирует переехать в Великобританию.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами