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Родственники Асада задержаны при попытке покинуть Ливан

Родственников Асада задержали при попытке покинуть Ливан по поддельным паспортам
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РИА Новости

Супруга и дочь Дурейды Асада, двоюродного брата экс-президента Сирии Башара Асада, были задержаны ливанскими службами безопасности при попытке покинуть Бейрут с поддельными заграничными паспортами. Об этом сообщает ливанская газета «Ан-Нахар».

«В пятницу ливанский суд вынес решение об аресте супруги Дурейда Асада и его дочери после того, как у них были обнаружены поддельные заграничные паспорта… Следует отметить, что Дурейда Асад является сыном Рифаата Асада, дяди свергнутого президента Башара Асада», — сообщает издание.

До этого ливанские правоохранительные органы официально опровергли информацию о наличии на территории Ливана высокопоставленных политиков и представителей силовых структур бывшего сирийского руководства.

8 декабря в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее СМИ сообщили о рецидиве лейкемии у жены Башара Асада.

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