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МИД Румынии расценил атлас с «Великой Венгрией» как провокацию

Румынский МИД расценил венгерский исторический атлас как провокацию
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Global Look Press

Посол Румынии при НАТО выразил недовольство распространением венгерской делегацией в альянсе географического атласа с картами «Великой Венгрии». Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на МИД Румынии.

«МИД Румынии выразил 18 декабря посредством посла Румынии в НАТО неодобрение в связи с распространением упомянутого атласа, который носит провокационный характер», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В заявлении также подчеркивается, что подобные действия не способствуют укреплению партнерских отношений между Румынией и Венгрией.

Причиной недовольства Бухареста стал подаренный послом Венгрии при НАТО Иштваном Балогом министру иностранных дел Хорватии Гордану Радману географический атлас, содержащий карты «Великой Венгрии». Под «Великой Венгрией» подразумеваются территории, включающие в себя земли, которые Венгрия потеряла в результате Трианонского мирного договора после Первой мировой войны. Среди этих земель фигурирует Трансильвания, в настоящее время являющаяся частью Румынии.

До этого экс-советник НАТО допустил раздел Украины Румынией, Венгрией и Польшей.

Ранее в Совфеде заявили, что лишь Венгрия и Словакия в ЕС не оглядываются на США.

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