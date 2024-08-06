Бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо заявил, что Венгрия, Румыния и Польша могут захотеть вернуть территории Украины, некогда входившие в их состав. Его слова приводит YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive.

«Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала», — заявил Бо.

Он напомнил, что подобный сценарий уже появлялся в информационном пространстве, поэтому исключать его нельзя. По словам Бо, сегодня наблюдается «конец Украины» из-за действий европейцев.

До этого Бо заявлял, что отказ стран Запада от переговоров по Украине приведет к тому, что Россия возьмет под контроль больше территорий республики. По его словам, Запад, не давая Киеву начать переговоры с Москвой, толкает Россию к тому, чтобы она одержала уверенную победу в конфликте. Он предположил, что ВС РФ могут взять под контроль в том числе Одессу.

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