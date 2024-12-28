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Сенатор похвалил две страны Евросоюза, действующие без оглядки на США

Сенатор Клишас заявил, что лишь Венгрия и Словакия в ЕС не оглядываются на США
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что на сегодняшний день только Венгрия и Словакия отстаивают свое мнение и действуют, не оглядываясь на Соединенные Штаты. Его слова приводит «Радио Sputnik».

По его словам, Вашингтон определяет политику крупнейших стран Европейского союза. Кроме того, парламентарий указал, что Лондон боится действий избранного президента США Дональда Трампа, а Париж выступает в качестве марионетки, «играющей на разных сценах разные роли».

«Вот если мы с вами возьмем крупнейшие столицы европейские, кто может хоть как-то свой голос в Европе сейчас, скажем так, возвысить, не оглядываясь на Вашингтон? Так условно, наверное, там Будапешт сейчас, Братислава что-то говорит», — сказал Клишас.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо счел личным долгом приехать в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также заявлял, что считает президента России Владимира Путина честным партнером.

Ранее в Совфеде призвали отстаивать позицию по Украине, а не искать понимания США.

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