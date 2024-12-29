Новый президент Грузии назначил руководителя своей администрации

Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил главой своей администрации юриста Кетеван Квиникадзе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 2021 года Квиникадзе работала руководителем аппарата парламента Грузии.

В 1997–2002 годах она училась на юридическом факультете Университета Грузии имени Давида Агмашенебели. В 2009 году окончила Тбилисскую школу политических знаний.

В разные годы Квиникадзе работала главой администрации следственной службы Минфина Грузии и заместителем директора Высшей школы юстиции.

До этого Кавелашвили во время церемонии инаугурации пообещал направить усилия на консолидацию и объединение общества.

Также сообщалось, что бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили после ухода со своего поста намерена проводить встречи с представителями бизнеса, госслужащими, протестующими, а также ездить за границу и «возвращаться обратно».

Утром 29 декабря шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность главы государства.

Церемония состоялась в зале пленарных заседаний в здании парламента республики.

Ранее Зурабишвили покинула Президентский дворец в Тбилиси.