Новый президент Грузии пообещал направить усилия на консолидацию общества

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили во время церемонии инаугурации пообещал направить усилия на консолидацию и объединение общества. Об этом сообщает ТАСС.
Кавелашвили подчеркнул, что для него дорог каждый гражданин Грузии, вне зависимости от его взглядов и политических убеждений.
«Я собираюсь быть президентом для всех, несмотря на то, кому нравлюсь, а кому нет. Мои будущие усилия будут направлены на консолидацию и объединение общества», — пояснил новый президент Грузии.
Он подчеркнул, что грузинское общество должно объединиться «вокруг родины, ценностей и правил, основанных на взаимном уважении».
До этого бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что после ухода со своего поста намерена проводить встречи с представителями бизнеса, госслужащими, протестующими, а также ездить за границу и «возвращаться обратно».
Утром 29 декабря шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность главы государства.
Церемония состоялась в зале пленарных заседаний в здании парламента республики.
Ранее Зурабишвили присоединилась к акции протестующих в Тбилиси.