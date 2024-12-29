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Новый президент Грузии пообещал направить усилия на консолидацию общества

Кавелашвили пообещал направить усилия на консолидацию грузинского общества
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Mikheil Kavelashvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили во время церемонии инаугурации пообещал направить усилия на консолидацию и объединение общества. Об этом сообщает ТАСС.

Кавелашвили подчеркнул, что для него дорог каждый гражданин Грузии, вне зависимости от его взглядов и политических убеждений.

«Я собираюсь быть президентом для всех, несмотря на то, кому нравлюсь, а кому нет. Мои будущие усилия будут направлены на консолидацию и объединение общества», — пояснил новый президент Грузии.

Он подчеркнул, что грузинское общество должно объединиться «вокруг родины, ценностей и правил, основанных на взаимном уважении».

До этого бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что после ухода со своего поста намерена проводить встречи с представителями бизнеса, госслужащими, протестующими, а также ездить за границу и «возвращаться обратно».

Утром 29 декабря шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность главы государства.
Церемония состоялась в зале пленарных заседаний в здании парламента республики.

Ранее Зурабишвили присоединилась к акции протестующих в Тбилиси.

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