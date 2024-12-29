NS: после Красноармейска Россия может освободить Краматорск

В случае взятия под контроль армией России города Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР следующей целью ВС РФ станет Краматорск. Об этом пишет журнал The New Statesman.

«Если российским войскам удастся захватить Покровск (Красноармейск. – Прим. ред.), они могут двинуться к следующей цели — близлежащему промышленному городу Краматорск», — говорится в сообщении издания.

По оценке The New Statesman, российские военные находятся «на расстоянии вытянутой руки» от Красноармейска.

Утром 29 декабря сообщалось, что ВСУ покинули позиции в поселке Шевченко под Красноармейском.

Источники ТАСС заявляли, что уцелевшая часть украинской группировки отошла северо-восточнее населенного пункта. За последние недели ВСУ понесли большие потери в попытках контратаковать российских военных в Шевченко.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.