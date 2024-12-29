ВСУ покинули позиции в поселке под Красноармейском

ТАСС: ВСУ покинули позиции в Шевченко под Красноармейском

ВСУ покинули позиции в поселке Шевченко под Красноармейском, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«С позиций в Шевченко [украинские военные] ушли. Не выдержали натиска наших войск и комбинированных ударов», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что уцелевшая часть украинской группировки отошла северо-восточнее населенного пункта. За последние недели ВСУ понесли большие потери в попытках контратаковать российских военных в Шевченко.

До этого ТАСС сообщало, что в Донецкой народной республике на территории Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) началась зачистка от военнослужащих украинской армии. По данным силовиков, группировка ВСУ в Курахове полностью заблокирована.

28 декабря замполит первого стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Ярый» сообщил, что российские войска за неделю продвинулись на километр в Курахово. Он отметил, что сложность боев в Курахово заключается в высокоэтажной застройке города.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.