В Сирии заявили, что на организацию выборов может уйти четыре года

Al Arabiya: организация выборов в Сирии может занять не менее четырех лет

Организация выборов в Сирии может занять не менее четырех лет. Об этом заявил глава исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, для проведения выборов необходимо провести полную перепись населения. Он добавил, что процесс написания новой конституции Сирии может занять некоторое время.

До этого глава Службы общей разведки Сирии Анаса Хаттаба заявил, что в стране после роспуска всех подразделений спецслужб будут реорганизованы органы безопасности.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо в Сирии. В результате они заняли города Алеппо, Хомс, Хаму и Дамаск.

Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.