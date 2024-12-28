Франция осудила угрозы в адрес своей гражданки Зурабишвили

Франция пригрозила Грузии «последствиями» в случае ареста действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили после завершения ее полномочий — политик одновременно является гражданкой Франции. Об этом написал министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в социальной сети X.

«Угрозы «Грузинской мечты» посадить в тюрьму президента Саломе Зурабишвили неприемлемы и несовместимы ни с какими европейскими перспективами. Насилие и запугивание демонстрантов должны быть прекращены. Франция поддерживает европейские и демократические устремления грузинского народа», — написал Аддад.

Саломе Зурабишвили родилась во Франции в 1952 году, и от рождения имеет французское гражданство. С 1974 года она работает в структурах французского министерства иностранных дел, а в 2003 году она стала послом Франции в Грузии. По согласованию сторон, Зурабишвили получила также грузинское гражданство, сохранив французское — и в 2018 году она выиграла очередные президентские выборы.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами выразил надежду, что президента Саломе Зурабишвили не нужно будет силой выдворять из президентской резиденции и она самостоятельно покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от «Грузинской мечты») Михаил Кавелашвили.

Ранее оппозиция предложила Зурабишвили не покидать президентский дворец по истечении полномочий.