В ХАМАС оценили реакцию Путина на действия Израиля в Газе

В ХАМАС сообщили, что ценят осуждение Путиным действий Израиля в секторе Газа

В палестинском движении ХАМАС ценят позицию президента России Владимира Путина, который осудил военные действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена политбюро движения Басема Наима.

19 декабря в ходе прямой линии Путин заявил, что военные действия Израиля в секторе Газа достойны только осуждения.

«Это заявление президента Путина является подтверждением продолжающейся поддержки и приданием нового импульса на международном уровне за справедливую палестинскую позицию», — подчеркнул Наим.

28 декабря сообщалось, что на севере сектора Газа закрылось последнее крупное медицинское учреждение, больница «Камаль Адван». В больнице могли оставаться около 60 сотрудников, а также около 25 пациентов, которые находятся в критическом состоянии, в том числе на искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в ХАМАС заявляли, что власти Израиля выдвинули требования по решению конфликта, связанные с выводом войск, прекращением огня, обменом пленными и возвращением перемещенных лиц. В настоящий момент в Дохе при посредничестве Катара и Египта проходят переговоры по Газе.

Ранее на Западе оценили вероятность окончания конфликтов на Ближнем Востоке в 2025 году.