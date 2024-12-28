В Газе закрылась последняя крупная больница «Камаль Адван»

На севере сектора Газа закрылось последнее крупное медицинское учреждение, больница «Камаль Адван». Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в социальной сети X.

Уточняется, что больница закрылась из-за действий израильской армии, которая держит под контролем эту территорию в ходе войны против ХАМАС.

«Рейд этим утром на больницу «Камаль Адван» вывел последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы из строя», — сообщает ВОЗ.

В больнице могли оставаться около 60 сотрудников, а также около 25 пациентов, которые находятся в критическом состоянии, в том числе на искусственной вентиляции легких.

До этого в ХАМАС сообщили, что Израиль выдвинул новые условия по выводу войск из сектора Газа — они связаны с обменом пленными и возвращением перемещенных лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее на Западе оценили вероятность окончания конфликтов на Ближнем Востоке в 2025 году.