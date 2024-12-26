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На Западе оценили вероятность окончания конфликтов на Ближнем Востоке в 2025 году

Профессор Шлаим: конфликты на Ближнем Востоке вряд ли закончатся в 2025 году
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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Конфликты на Ближнем Востоке вряд ли завершатся в следующем году или в обозримом будущем. Об этом заявил профессор международных отношений из Колледжа Святого Антония Оксфордского университета Ави Шлаим, его слова приводит Newsweek.

«Причина этого заключается в том, что премьеру Израиля Нетаньяху нужно продлить ужасную войну в Газе, чтобы избежать суда дома по обвинению в коррупции, влекущему за собой тюремное заключение», — сказал профессор.

Шлаим отметил, что более важная причина состоит в том, что «Израиль — это поселенчески-колониальное государство, которое зависит от оккупации, этнических чисток и территориальной экспансии».

«Действующее правительство претендует на еврейский суверенитет над всей землей Израиля, которая включает в себя Западный берег реки Иордан и исключает независимое палестинское государство. Это рецепт для постоянного конфликта», — подытожил профессор.

23 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах по сектору Газа и обмену заложниками есть «определенный прогресс».

Ранее Израиль сообщил о ликвидации еще одного участника движения ХАМАС в гуманитарной зоне.

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