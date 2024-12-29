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Лавров предупредил НАТО о «решительном отпоре» со стороны России

Лавров: НАТО получит решительный отпор, если будут создавать РФ ракетные угрозы
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Алексей Майшев/РИА Новости

Североатлантический альянс и США получат решительный отпор, если создадут для России новые ракетные угрозы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

«В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер», — отметил он и подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий.

При этом «гипотетические шаги» по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание, добавил министр.

В конце ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, после чего РФ может снять ограничения на размещение РСМД.

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