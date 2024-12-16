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Путин рассказал, после чего РФ может снять ограничения на размещение РСМД

Путин: Россия начнет развертывание РСМД при размещении таких систем США

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Россия может развернуть ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), если это сделают США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии министерства обороны, передает «Интерфакс».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие по инициативе США, сказал Путин, отметив, что российская сторона неоднократно заявляла о негативных последствиях после разрыва этого договора.

Он добавил, что Москва подчеркивала, что не будет развертывать подобные ракеты до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира.

«Россия фактически взяла на себя эти обязательства в одностороннем порядке». Но если США приступят к развертыванию таких систем, все наши добровольные ограничения нами будут сняты», — заключил президент.

27 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что российская сторона не планирует обсуждать детали потенциального размещения ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США.

Ранее в Японии прокомментировали возможность размещения американских ракет.

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