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Сенатор объяснил, почему для России невозможно вступление Украины в НАТО

Сенатор Пушков: членство Украины в НАТО грозит прямым конфликтом с Россией
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал о том, что гарантия безопасности приема Украины в НАТО невозможна.

«Во-первых, она стала бы «гарантией опасности» для России. Во-вторых, включение Украины в НАТО стало бы гарантией опасности военного столкновения между НАТО и Россией», — пояснил сенатор.

Он добавил, что недавно об этом же говорил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, когда сказал, что следующее политическое поколение в республике будет готовиться к реваншу.

«Если же Украина будет внутри НАТО, то, имея за своей спиной мощный военный блок, она будет готовиться к реваншу вдвойне», — считает Пушков.

Накануне российский посол в Бельгии Александр Токовинин сообщил в интервью, что урегулирование конфликта на Украине не присутствует в официальной повестке НАТО. Вместо этого альянс делает акцент на том, чтобы наращивать военную помощь Киеву.

Ранее Путин заявил, что с Россией воюют все страны НАТО.

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