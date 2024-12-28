Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол России заявил, что в повестке НАТО нет урегулирования на Украине

Посол Токовинин: НАТО наращивает поставки оружия Киеву, а не обсуждает мир
close
Thomas Peter/Reuters

Российский посол в Бельгии Александр Токовинин сообщил в интервью РИА Новости, что урегулирование конфликта на Украине не присутствует в официальной повестке НАТО.

По словам дипломата, ему неизвестно о том, что вопросы мирного разрешения конфликта Москвы и Киева официально обсуждаются членами Североатлантического альянса.

«На последних встречах министров обороны, министров иностранных дел альянса такие темы, как завершение конфликта или мирные переговоры, в повестке дня не фигурировали», — сказал Токовинин.

Он отметил, что НАТО делает акцент на том, чтобы наращивать военную помощь Киеву.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в интервью порталу T-Online заявил о желании следующего президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Однако, по мнению американского политика, прекращения огня можно добиться только при условии, что Киев будет силен в военном отношении.

Ранее Путин заявил, что с Россией воют все страны НАТО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами