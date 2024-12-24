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Кулеба допустил, что Украина начнет атаковать российские войска после перемирия

Кулеба: Киев через несколько лет может атаковать ВС РФ, если не вступит в НАТО
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Alina Smutko/Reuters

Если Украина не получит членства в Организации Североатлантического договора (НАТО), то через несколько лет может атаковать российские войска. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, в интервью изданию Kyiv Independent.

Он отметил, что новое поколение украинских политиков сосредоточится на восстановлении страны после войны, однако следующее поколение может прийти к власти с реваншистскими настроениями по отношению к России.

«Они будут говорить о необходимости вернуть утраченные территории и заставить Россию заплатить. Как только мы восстановим экономику, эти аргументы станут важной частью внутренней политики», – сказал Кулеба.

24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что переговорный процесс по Украине начнется в 2025 году, Россия в любое время готова сесть за стол переговоров.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в сторону открытости к возможным переговорам со стороны Украины нет, в связи с чем Россия продолжает проведение специальной военной операции, ВС РФ идут вперед.

Ранее на Западе назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.

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