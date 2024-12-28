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Трамп поддержал позицию Маска о выдаче виз для профессионалов

NYP: Трамп поддержал Маска в вопросе о выдаче виз для специалистов
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Jonathan Ernst/Gonzalo Fuentes/File Photo/Reuters

Будущий президент США Дональд Трамп поддержал позицию основателя компаний SpaceX и Tesla, миллиардера Илона Маска о выдаче специальных американских виз для высококвалифицированных работников из других стран. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

«Мне всегда нравились визы, я всегда был за визы. Вот почему они у нас есть. Я был сторонником H-1B (рабочих виз для специалистов. — «Газета.Ru») — это отличная программа», — отметил он.

Маск заявлял, что программа виз H-1B имеет решающее значение для того, чтобы американские компании могли найти высококвалифицированную рабочую силу, подчеркнуло издание.

22 декабря Трамп заявил, что в первый день во главе Белого дома подпишет пакет указов о закрытии границы США для нелегальных мигрантов.

В ноябре Трамп подтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения.

По данным телеканала NBC News, команда избранного президента США может закрыть две миграционные программы администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена, после чего более 1,3 миллиона легальных мигрантов будут депортированы из страны.

Ранее представитель Трампа анонсировала крупнейшую высылку мигрантов.

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