Скандальный украинский дипломат выступил с предупреждением Трампу

Экс-посол Украины в Германии, постпред республики в ООН Андрей Мельник предупредил избранного президента США Дональда Трампа о том, что никто не должен решать за Киев, на какие уступки он готов пойти в потенциальном переговорном процессе. Его слова приводит телеканал n-tv.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день никто не знает планов Трампа в отношении Украины, и напомнил, что вскоре Киев должен посетить его спецпредставитель Кит Келлог.

«Не может быть, чтобы кто-то за нас решал, на какие компромиссы можно пойти в будущем переговорном процессе. [...] Мы хотим общей, сильной позиции с американцами, но также и с немцами, координировать свои действия с европейцами и бросить вызов Путину с позиции силы», — сказал Мельник.

4 декабря Reuters писал, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

2 декабря журналисты обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного Келлогом. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе предложения по прекращению изоляции РФ и сохранению за ней новых территорий.

Ранее в США заявили, что Зеленский «оторван от реальности».