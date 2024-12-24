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В США заявили, что Зеленский «оторван от реальности»

Офицер Дэвис обвинил Зеленского в отказе от всех реалистичных предложений по миру
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Leah Millis/Reuters

Непонятно, чего добивается украинский лидер Владимир Зеленский, отвергая реалистичные предложения по мирному урегулированию конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Он предположил, что президент Украины «может быть оторван от реальности». Дэвис задался вопросом, что в голове у главкома ВСУ Александра Сырского и Владимира Зеленского, когда они продолжают отвергать возможные предложения по урегулированию от премьера Венгрии Виктора Орбана и избранного президента США Дональда Трампа.

По его словам, Киев мог бы в большей степени извлечь выгоду от прекращения огня, поскольку ВС РФ успешно продвигаются вперед, а ВСУ отступают и не имеют достаточного количества резервов, чтобы переломить такой ход событий.

«Если у кого-то есть фантазия, что <…> Украина каким-то образом сможет победить, то все, что вы делаете, — это увеличиваете цену неудачи для украинской стороны. Просто выкиньте это из головы», — посоветовал Дэвис.

До этого военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что Украина настаивает на получении большей иностранной помощи, чтобы попытаться изменить проигрышное положение, однако на самом деле ей поможет лишь чудо.

Ранее британский аналитик призвал Европу признать тщетность «миротворческих» планов по Украине.

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