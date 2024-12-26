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В Совфеде призвали отстаивать позицию по Украине, а не искать понимания США

Сенатор Джабаров счел, что отношение Трампа к первопричинам СВО трудно оценить
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

На сегодняшний день трудно оценить, поймет ли избранный президент США Дональд Трамп первопричины конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, трудно делать какие-либо предположения, поскольку Трамп образца 2016 года и Трамп образца 2025 года будут отличаться.

Парламентарий усомнился, что Трамп сможет быстро урегулировать конфликт Москвы и Киева, поскольку неясно, как он собирается это сделать. Джабаров подчеркнул, что добиться мирного урегулирования можно лишь предоставив России гарантии безопасности и превратив Украину «как минимум в нейтральное государство». Москва также не будет торговаться территориями, которые входят в состав страны по Конституции, указал сенатор.

Для России главное - отстаивать свою позицию, а не искать понимания Соединенных Штатов, считает Джабаров.

«Я думаю, что наши условия точно понятны, их неоднократно президент озвучивал, посмотрим, как среагирует на это Трамп. Но я думаю, для нас не это главное, для нас главное как мы это думаем решать, а мы думаем решать так, как об этом говорил неоднократно глава нашего государства», — сказал он.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти готовы к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Лавров выразил надежду, что в администрации Трампа, включая будущего специального посланника США по Украине Кита Келлога, вникнут в первопричины конфликта.

Ранее профессор раскрыл, что послужило причиной конфликта на Украине.

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