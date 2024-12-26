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Депутат Рады призвал воевать всех украинцев, кроме депутатов и министров

Депутат Рады Костенко заявил, что воевать должны все, кроме власти

Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что воевать должны все украинцы, кроме депутатов и министров. Отрывок с его интервью публикует издание «Страна.ua».

Парламентарий также отметил, что призывников в ряды Вооруженных сил Украины нельзя выбирать по возрасту.

«Когда мне говорят, мол, ты хочешь молодых отправить на фронт... Нет. Я не за снижение мобилизационного возраста. Я за то, чтоб воевали все», — заявил Костенко.

Депутат также назвал «популизмом» мнения украинских граждан о том, что воевать должны также и депутаты с министрами. Парламентарий указал, что «власть является властью до тех пор, пока она есть».

Среди прочего Костенко назвал парадоксальным момент, когда некоторые жители Украины одновременно хотят выхода на границы 1991 года, демобилизации военных и отмены мобилизации.

В свою очередь депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что провал призывной кампании является причиной того, почему в настоящее время демобилизация в украинских войсках невозможна. Парламентарий подчеркнула, что в настоящее время демобилизация для украинской армии означала бы катастрофу.

Ранее Путин напомнил, как Джонсон убедил Киев воевать с Москвой.

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