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Орбан назвал Путина честными партнером, а Эрдогана и Нетаньяху друзьями

Орбан заявил, что Венгрия считает Путина честным партнером
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Венгрия считает президента России Владимира Путина честным партнером. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

Цель внешней политики здоровой страны, считает Орбан, — собрать друзей.

«В мире должно быть как можно больше стран, заинтересованных в успехе венгров. Новому американскому президенту [Дональду Трампу] нравится Венгрия. Председатель КНР [Си Цзиньпин] посетил две страны ЕвросоюзаФранцию ​​и нас. Наш друг – президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган], наш честный партнер – президент России, наш хороший друг – премьер-министр Израиля [Биньямин Нетаньяху]. В истории венгерской дипломатии почти ничего подобного не было», — сказал он, отметив, что сохранять баланс отношений со многими странами дело непростое, но не невыполнимое.

24 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в развитии сотрудничества с РФ в неподсанкционных сферах.

Ранее Орбан заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась.

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