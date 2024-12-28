Президент Южной Кореи разрешил солдатам стрелять во время провалившегося военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль разрешил военным стрелять в случае необходимости для входа в парламент во время попытки ввести военное положение. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на материалы южнокорейские прокуроры.

«Даже если нужно будет стрелять, выламывайте двери и заходите, выводите [депутатов]. Даже если нужно выламывать дверь топором, заходите внутрь и вытащите всех наружу», — приводит слова президента прокуратура.

3 декабря действующий на тот момент президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Уже через несколько часов парламент республики проголосовал за отмену особого режима.

14 декабря законодатели поддержали импичмент главе государства — за высказались 204 депутата. В результате временно исполняющим обязанности южнокорейского лидера стал Хан Док Су, который также занимает должность премьер-министра.

Ранее в Южной Корее решили провести специальное расследование после инцидента с военным положением.