В Южной Корее проведут спецрасследование инцидента с военным положением

Южнокорейский парламент одобрил проект закона о проведении специального расследования инцидента с введением военного положения. Как пишет агентство Yonhap, президента республики Юн Сок Ёля подозревают в мятеже.

Законопроект предполагает привлечение к расследованию самого Юна, а также экс-главы минобороны Кима Ён Хёна, руководителя генштаба Пака Ан Су, премьер-министра Хана Док Су, главы контрразведки Ё Ин Хёна и бывшего лидера фракции партии «Сила народа» Чу Кён Хо.

За принятие проекта проголосовали 210 депутатов парламента, против выступили 63, 14 человек воздержались от участия в голосовании.

Отмечается, что президент не сможет наложить вето на законопроект, однако может отложить назначение спецпрокурора по делу.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Через несколько часов депутаты проголосовали за отмену военного положения, и президент согласился его отменить.

Оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Однако документ в итоге не набрал нужного количества голосов.

Ранее президенту Южной Кореи запретили выезд из страны.