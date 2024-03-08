Путину представят предложения по денонсации невыгодных для России международных соглашений

Предложения сенаторов по денонсации невыгодных для Российской Федерации международных соглашений представят президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала «Россия-24».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 марта поручила Косачеву совместно с комитетом по международным делам проанализировать соглашения, выявить устаревшие и невыгодные для России, а затем подготовить их к денонсации.

«Соответствующие предложения <...> будут представлены президенту», — приводит ТАСС слова Косачева.

Он отметил, что у Российской Федерации более 15 тыс. действующих двусторонних и многосторонних соглашений, при этом большая часть заключена с недружественными странами.

В феврале Государственная дума России на пленарном заседании аннулировала соглашение о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел стран — участниц Содружества Независимых Государств.

Ранее Госдума расторгла соглашение с Британией о рыболовстве в Баренцевом море.