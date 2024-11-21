Госдума рассмотрит вопрос прекращения ядерно-экологической программы

Правительство Российской Федерации представило в Государственную думу проект о денонсации рамочного соглашения, касающегося многосторонней ядерно-экологической программы в стране. Об этом говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

«На рассмотрении законопроект «О денонсации Российской Федерацией Рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации и Протокола по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к Рамочному соглашению о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации», – говорится в сообщении.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам провести ревизию международных соглашений, выявить устаревшие и невыгодные для России. По словам Матвиенко, нужно найти соглашения, которые дают привилегии враждебным странам, и подготовить их к денонсации.

Ранее Путину представил предложения по денонсации невыгодных для России международных соглашений.