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Матвиенко поручила провести ревизию невыгодных для РФ международных соглашений

Матвиенко поручила подготовить к денонсации невыгодные для России соглашения

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам провести ревизию международных соглашений, выявить устаревшие и невыгодные для России. Об этом пишет ТАСС.

«Соглашения, которые дают односторонние привилегии, преимущество враждебным, я уже не говорю недружественным, просто враждебным странам», — сказала она.

По словам Матвиенко, нужно найти соглашения, которые дают привилегии враждебным странам, и подготовить их к денонсации.

Недавно Россия денонсировала соглашение о порядке пенсионного обеспечения и госстрахования сотрудников органов внутренних дел (ОВД) стран — участниц СНГ.

Незадолго до этого депутат Государственной думы РФ и член комитета нижней палаты парламента по международным делам Роза Чемерис не исключила возможность денонсации договора СССР и США о Беринговом проливе.

Ранее в Совфеде поддержали денонсацию договора с Германией от 1990 года.

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