Бербок призвала ввести новые санкции против России

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ЕС ввести новые санкции против России после повреждения кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

«В совпадения поверить сложно. Это срочный сигнал тревоги для всех нас. Подводные кабели — это коммуникационные артерии, которые объединяют наш мир», — сказала она.

По словам Бербок, ФРГ совместно с партнерами по НАТО обсуждает, как лучше обезопасить Балтийское море от «гибридных угроз».

25 декабря в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. После этого в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Финская сторона полагает, что судно причастно к повреждению кабеля.

27 декабря таможенная служба Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля. Отмечается, что Финляндия продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением закона при отягчающих обстоятельствах.

Ранее названа сумма на ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией.