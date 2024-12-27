Названа сумма на ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией

Kauppalehti: ремонт кабеля между Финляндией и Эстонией обойдется в €30 млн

Ремонт электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией обойдется более чем в €30 млн. Об этом сообщает издание Kauppalehti.

Представитель финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкинен рассказал, что ремонт будет длиться около семи месяцев. По словам Пахкинена, точные сроки ремонта будут известны на следующей неделе.

25 декабря в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. После этого в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Санкт-Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Финская сторона полагает, что судно причастно к повреждению кабеля.

27 декабря таможенная служба Финляндии задержала груз танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля. Отмечается, что Финляндия продолжает предварительное расследование в связи с возможным нарушением закона при отягчающих обстоятельствах.

Ранее президент Эстонии заявил о системной угрозе после обрыва кабелей в Балтийском море.