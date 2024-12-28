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Украинская журналистка призвала проверить расходы США в Киеве

Журналистка Панченко потребовала узнать, куда уходит помощь США для Украины
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dianapanchenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X потребовала перепроверить расходы выделенных денег США на Украине.

«Было бы правильно провести аудит расходов США на Украине. Тогда мы узнаем, куда уходят деньги», — отметила она.

Так она отреагировала на сообщение премьера Украины Дениса Шмыгаля, что страна получила от США и Всемирного банка $465 млн помощи. Он отметил, что деньги якобы пойдут на компенсацию социальных и гуманитарных расходов.

Агентство AP со ссылкой на чиновников сообщило, что администрация президента Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму $1,25 млрд до ухода действующего главы государства в январе. Новый пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.

До этого посол Амстердама в Киеве Алле Дорхаут заявил, что Нидерланды планируют выделить еще €6 млрд на помощь Украине. По его словам, королевство в течение последних трех лет предоставляло Украине военную и гуманитарную помощь. К текущему моменту Нидерланды выделили на соответствующие цели €3,8 млрд.

Ранее на Украине назвали способ завершения конфликта.

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