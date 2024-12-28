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Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовного наказания

Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности. Это следует из указа, размещенного на официальном сайте публикования правовых актов.

В законе отмечается, что действие статьи Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, «не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи».

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который, как ожидается, защитит медицинских работников от уголовных преследований по статье 238 УК России. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, в стране произошло «эпохальное событие для всей системы здравоохранения». Он отметил, что внесенные поправки будут иметь принципиальное значение для медиков.

До этого доктор медицинских наук, председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко заявил, что принятие закона о декриминализации медицинской деятельности является прекрасной новостью для врачей, потому что он защитит их от уголовных преследований.

Ранее юрист назвал мифом декриминализацию работы врачей в России.

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