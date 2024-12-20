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Юрист назвал мифом декриминализацию работы врачей в России

Юрист Печерей: врачей в РФ продолжат преследовать по уголовным статьям
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Depositphotos

Госдума приняла закон, защищающий медиков от уголовных преследований по статье 238 УК России. Однако называть это декриминализацией врачебной работы нельзя, заявил медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печерей. Врачей по-прежнему могут осудить по уголовным статьям, объяснил он в беседе с 360.ru.

«Давайте я миф развенчаю. Никакой декриминализации не произошло. Это неверное слово, которое применяется к оценке того, что приняла Госдума в третьем чтении буквально вчера», — убежден юрист.

Он объяснил, что закон убирает лишь одну из статей, которую применяли для преследования врачей, однако по остальным их еще могут осудить. Так, статьи 109, 118, 293, по его мнению, являются классическими медицинскими статьями. Это причинение смерти, тяжкого вреда здоровью по неосторожности и халатность.

Однако даже если неправильные действия врача приводят к последствиям, важно учитывать, что в этом не было умысла, так как ни один медик не хочет причинить вред пациенту, подчеркнул Печерей. По его мнению, правоприменительная практика также будет применяться против врачей, просто пойдет другими путями.

Напомним, на днях Госдума накануне приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который защищает медработников от уголовных преследований по статье 238 УК России. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал это «эпохальным событием для всей системы здравоохранения», подчеркнув, что внесенные поправки будут иметь принципиальное значение для медиков.

Ранее Союз пациентов России отреагировал на отмену «уголовки» для врачей.

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