В России оценили закон о декриминализации работы врачей

Принятие закона о декриминализации медицинской деятельности является прекрасной новостью для врачей, потому что он защитит их от уголовных преследований по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко.

Он напомнил, что данная статья подразумевала 10-летний срок расследования. Кроме того, по его словам, из нее следовало то, что у врачей при оказании помощи пациенту мог быть злой умысел.

«Это извращенная логика какая-то. У врача нет умысла <...>. Конечно, всякие случаи бывают <...>. Но наша 238-я статья подразумевала умысел, когда врач ошибся или нарушил какое-то правило. Якобы он сделал это с целью причинить вред людям. Ну, это же неправильно. Поэтому мы боролись с этой статьей», — сказал Старченко.

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который, как ожидается, защитит медицинских работников от уголовных преследований по статье 238 УК России. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, в стране произошло «эпохальное событие для всей системы здравоохранения». Он отметил, что внесенные поправки будут иметь принципиальное значение для медиков.

Ранее сообщалось, что в российском регионе хирурги сделали пациенту новый мочевой пузырь из кишечника.