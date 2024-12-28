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В США заявили, что ВСУ под Курском деморализованы и чувствуют свое поражение

AP: ВСУ в Курской области деморализованы в предчувствии поражения
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

ВСУ на территории Курской области обескровлены и деморализованы, понимая высокие шансы поражения в российском регионе. Об этом пишет агентство Associated Press.

«Спустя пять месяцев после своего внезапного наступления на территорию России украинские войска обескровлены и деморализованы растущим риском поражения в Курской битве», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что официальные лица в Киеве и на Западе считают, что «игра под Курском» украинской армии ставит под угрозу всю линию фронта на Украине.

28 декабря официальные лица в США выразили надежду на то, что украинский лидер Владимир Зеленский вскоре отдаст приказ ВСУ отступить из Курской области во избежание потерь.

При этом, как отметили источники агентства Bloomberg, намерение Украины в Курске «никогда не состояло в том, чтобы удержать его, а скорее в том, чтобы произвести шокирующее впечатление» на Россию.

Ранее на Западе заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области.

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