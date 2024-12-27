Нападение украинских сил на Курскую область обернулось серьезной неудачей для Украины. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Эта операция в Курске на самом деле была катастрофой, это кладбище лучших украинских войск и лучшей украинской бронетехники. Она ослабляет Украину и помогает русским быстрее продвигаться на всех других участках», — отметил эксперт.

С начала боевых действий в Курской области противник понес значительные потери, которые составили более 44 570 военнослужащих, а также 259 танков, 199 боевых машин пехоты и 141 бронетранспортера. Общие потери также включают 1345 боевых бронированных машин, 1211 автомобилей, 332 артиллерийских орудия и 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Кроме того, противник утратил 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь машин для транспортировки и зарядки, 82 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы, четыре радиолокационные станции ПВО и 28 единиц инженерной техники. Среди инженерной техники — 13 машин для разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных машин для ремонта и эвакуации, а также командно-штабная машина.

Сегодня военная прокуратура Московского военного округа направила в суд семь уголовных дел в отношении 21 военнослужащих Вооруженных сил Украины, обвиняемых во вторжении в Курскую область.

Ранее над Курской областью была уничтожена украинская ракета.