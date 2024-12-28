США намекнули Зеленскому об отводе подразделений ВСУ из Курской области

Официальные лица в США выразили надежду на то, что украинский лидер Владимир Зеленский вскоре отдаст приказ ВСУ отступить из Курской области во избежание потерь. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«Двое чиновников выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из Курска достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь», - говорится в сообщении издания.

При этом, как отметили другие источники агентства, намерение Украины в Курске «никогда не состояло в том, чтобы удержать его, а скорее в том, чтобы произвести шокирующее впечатление» на Россию.

Вместе с тем, в США считают, что отступление ВСУ из-под Курска можно будет представить как «тактический успех».

До этого правительство США сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут выбиты из Курской области в ближайшие месяцы.

Ранее на Западе заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области.