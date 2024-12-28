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На Западе стали с опасением относиться к украинской «игре под Курском»

AP: в Киеве и на Западе боятся, что «игрой под Курском» ослабили линию фронта
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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Официальные лица в Киеве и на Западе считают, что «игра под Курском» украинской армии ставит под угрозу всю линию фронта на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Associated Press.

«Пять украинских и западных чиновников в Киеве, которые на условиях анонимности свободно обсуждали деликатные военные вопросы, заявили, что опасаются, что игра под Курском ослабит всю линию фронта (для Украины – прим. ред.)», - говорится в сообщении издания.

Как пишет агентство, некоторые украинские командиры на передовой заявили, что условия боев в Курской области тяжелые, моральный дух ВСУ низок, в связи с чем войска подвергают сомнению решения командования «и даже саму цель занятия Курска».

28 декабря официальные лица в США выразили надежду на то, что украинский лидер Владимир Зеленский вскоре отдаст приказ ВСУ отступить из Курской области во избежание потерь.

При этом, как отметили источники агентстваBloomberg, намерение Украины в Курске «никогда не состояло в том, чтобы удержать его, а скорее в том, чтобы произвести шокирующее впечатление» на Россию.

Ранее на Западе заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области.

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