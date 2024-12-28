Меркурис: после слов Медведева о наказании Европы Киев должен забыть о Евросоюзе

После слов зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о наказании Европы Украина должна забыть о намерении вступить в Европейский союз. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, России даже не придется наказывать Европу, поскольку ЕС наказывает сам себя, вводя санкции в отношении Москвы.

27 декабря Медведев написал в своем Telegram-канале, что страны Европы должны понести наказание после окончания гибридной войны Запада против России.

Политик обратил внимание, что в годы вторжения американских войск в Ирак занимавшая тогда пост помощника президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс призвала «наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию». Медведев перефразировал это высказывание и выразил уверенность, что в будущем Москве следует наказать европейские государства, игнорировать Вашингтон и простить поддавшиеся влиянию «слабые страны».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные государства объявили войну русскому миру.