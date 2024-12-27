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Медведев рассказал, как надо «наказать Европу»

Медведев призвал наказать Европу по окончании гибридной войны Запада против РФ
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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Европейские страны должны понести наказание после окончания гибридной войны Запада против России. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание, что в годы вторжения американских войск в Ирак занимавшая тогда пост помощника президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс призвала «наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию». Медведев перефразировал это высказывание и выразил уверенность, что в будущем Москве следует наказать европейские государства, игнорировать Вашингтон и простить поддавшиеся влиянию «слабые страны».

«Именно Европа <...> стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. <...> Именно <...> Европа кормила всех самых оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон конфликта», — подчеркнул заместитель председателя СБ РФ.

По его мнению, европейские страны должны быть наказаны «всеми доступными средствами». В том числе экономическими, политическими и гибридными.

В то же время Медведев заявил о необходимости способствовать развитию всевозможных деструктивных процессов на территории Европы. При этом он предложил игнорировать американское руководство, так как прямой конфликт между США и Россией с большей долей вероятности перерастет в мировую ядерную войну.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что западные государства объявили войну русскому миру.

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